Стоимость автомобилей из Поднебесной выросла, но все равно она немного ниже, чем у конкурентов. Не придется ли расплачиваться за незначительную экономию?

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В России продаются китайские автомобили самого разного уровня. Например, есть Geely Tugella по цене от 2 769 990 рублей — модель, родственная кроссоверу Volvo XC40 стоимостью от 2 870 000 рублей. И есть Haval Jolion, а также Changan CS35PLUS с ценниками от 1,5 млн рублей. Их конкурент Hyundai Creta, например, стоит от 1,35 млн рублей, а Renault Kaptur — от 1,24 млн рублей. Если не вдаваться в особенности оснащения, то тут, кажется, и вовсе нет никакой экономии.

Поэтому вопрос — стоит ли покупать китайские автомобили, учитывая, что стоят они уже не намного дороже корейских и европейских одноклассников? Сначала надо разобраться, откуда вдруг взялись столь высокие цены.

«Все дорожает, и чудес на свете не бывает, как только вы начинаете выпускать, делать более-менее приличные машины, они по цене подтягиваются к другим, приличным производителям автомобилей, и не важно, где этот автомобиль выпускается, — рассказал он изданию „Народные новости“. — Китайские машины действительно стали получше, а некоторые даже стали действительно хорошими автомобилями, которые уже можно спокойно покупать. Но надо признать, они перестали быть дешевыми».

Поэтому доверие китайским автомобилям в России растет вместе со спросом на них. Все больше людей на форумах и в личных беседах защищают свой выбор китайского автомобиля, объясняя, что в них все исправно работает и машина не доставляет хлопот. Следовательно, брать китайский автомобиль можно смело.

Но, учитывая, что у людей могут быть разные требования к автомобилю в принципе, нужно обязательно учитывать свои ожидания и то, соответствует ли им китайский (и любой другой) автомобиль. Например, Максим Кадаков еще не готов пересесть в автомобиль из Поднебесной:

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«Мое личное мнение: если бы сейчас я покупал себе автомобиль в этой ценовой категории, наверное, я все-таки китайский автомобиль не купил бы, потому что во многих китайских автомобилях есть вещи, которые меня не устраивают».

Вывод можно сделать простой — если после прочтения и просмотров тест-драйвов автомобиля и при личном осмотре и тест-драйве вас все устраивает, то причин отказываться от покупки (кроме стереотипов) нет.

А вот серьезный китайский конкурент Теслы, который уже можно купить в России.

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