Стартовали продажи обновленного Chery Tiggo 8

Семиместная машина готова предложить 12 вариантов трансформации салона и грузовое пространство до 1930 литров. Топовая (и единственная) версия стоит 2 миллиона.

Материалы по теме Сбербанк вложил в Chery миллиард рублей

Российский офис компании Chery объявил о начале продаж семиместного кроссовера Tiggo 8 в обновленной версии. Напомним, машина оснащается безальтернативным силовым агрегатом: бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. работает в паре с преселективным роботом DCT6, передающим момент на передние колеса, и расходует 7,6 литра АИ-92 на 100 км пути. Комплектация пока тоже будет только одна — топовая Prestige.

В комплектацию включены: легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, полностью светодиодная оптика, датчик света и функция follow me home, кожаный салон с электрорегулировками передних сидений, полный зимний пакет, круговой обзор, передний и задний парктроники, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат, атмосферная подсветка интерьера, шесть подушек безопасности, электрический ручник с функцией AutoHold, дистанционный запуск, бесключевой доступ, электропривод складывания зеркал, электропривод задней двери с бесконтактным открыванием, панорамная крыша.

Система курсовой устойчивости (ESP) от Bosch включает в себя функции антиблокировочной системы (ABS), помощника при экстренном торможении (HBA), контроля крутящего момента (DTC), снижения вероятности опрокидывания (RMF), электронного регулятора тормозных сил (EBD), антипробуксовки (TCS), помощи при старте в гору (HHC) и помощи при спуске (HDC).

Цветовая гамма кузова — шесть однотонных вариантов: черный, белый, красный, синий, серый и серебристый.

Напомним, сейчас в России официально продается и появившийся совсем недавно Tiggo 8 Pro (суть — рестайлинг Tiggo 8), флагман бренда, однако прежняя (теперь — обновленная) «восьмерка» продается параллельно и сдавать позиций пока не собирается. Цена на Tiggo 8 2022 года в комплектации Prestige составляет 1 999 000 рублей. В перспективе компания собирается расширить список комплектаций кроссовера.

А вообще, стоит ли сейчас доверять китайским автомобилям? На эту тему поразмышлял главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: Chery