Jeep Meridian: новый семиместный внедорожник

Этот SUV пока не представили, компания только анонсировала его появление в ближайшем будущем.

Экспансия трехрядных внедорожников Jeep продолжается — компания представила тизер внедорожника Meridian 2023 года.

В 2018 году в Китае был запущен Grand Commander, за которым в 2021 году последовали Wagoneer, Grand Wagoneer и Grand Cherokee L для США. В прошлом году в Латинской Америке был запущен семиместный Commander, который стал альтернативой обновленному Compass с тремя рядами сидений.

И вот, в 2022 году Jeep снова дразнит новеньким внедорожником — Meridian. По сути, это индийская версия Commander, только с более длинным задним свесом и растянутой колесной базой. Увеличенное расстояние между осями дало больше простора в салоне и удлиненные задние двери, облегчающие доступ к последнему ряду сидений.

Хотя новый Jeep Meridian пока полностью в камуфляже, создается впечатление, что внешне не будет сильно отличаться от своего бразильского аналога. Тем не менее, фары кажутся другими, поскольку светодиодные дневные ходовые огни встроены в основной блок, а не вынесены отдельной световой полоской на бампер.

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Предположительно, Jeep Meridian будет оснащен 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 200 л.с.

На данный момент неясно, планирует ли Jeep свой Meridian исключительно для второй по численности населения страны мира, подробности должны появиться в ближайшее время.

Что касается названия внедорожника, то оно было выбрано примерно из 70 доступных вариантов.