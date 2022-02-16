Восполнимая утрата: названы крупнейшие страховые выплаты за угон

Чаще всего автомобили угоняют прямо от дома: в заявлениях в страховую компанию клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром на улицу или же вернувшись вечером. Средняя сумма возмещения за угнанный легковой автомобиль в 2021 году составила 1,9 млн рублей, такие данные приводит страховая компания «Согласие». А также рассказывает о самых крупных возмещениях за угоны, произошедших в минувшем году.
Популярность авто у угонщиков сильно зависит от цвета конкретного экземпляра. На белые и черные машины в прошлом году пришлось 56% угонов, сообщает источник. Еще 13% угнанных легковушек были серыми, 7% — синими, а за ними в порядке убывания идут машины серебристого, коричневого, красного, бежевого, голубого и других цветов. А вот как выглядит статистика самых дорогих страховых выплат в привязке к цвету авто.
Самым дорогим для страховщиков автомобилем зеленого цвета оказался Mitsubishi Pajero, угнанный в поселке Ржавки Московской области, за него выплатили 1,4 млн рублей. Наиболее крупными выплатами за бежевый и синий автомобили стали два Hyundai Santa Fe, похищенные в столице — 2,1 и 1,6 млн рублей. Из двухцветных машин самой затратной оказалась белая Toyota RAV4 с черной крышей из села Глебово Ярославской области — 2,3 млн рублей. В такую же сумму обошлась еще одна Toyota RAV4, но серебристая, из города Кохма Ивановской области.
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