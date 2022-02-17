Эксперт назвал слабые места автомобиля после зимы

В частности, советуют проверить состояние жидкостей и аккумулятора.

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Среди основных моментов, на которые владельцу нужно обратить внимание накануне наступления весны — ржавчина, передает «Прайм» слова директора по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павла Сидорова.

От морозов и пусков, если они производились на непрогретом двигателе, возможно появление каких-либо негерметичностей по сальникам или по уплотняющим элементам. Эти же проблемы может вызвать и ржавчина — то есть появление негерметичности (ослабить где-то зажимное соединение либо какой-то сальник, из-за чего выпускается техническая жидкость либо технический газ).

Обычно на такие проблемы обращают внимание в рамках регламентного ТО, но если клиент весной заезжает только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает летом или по пробегу, то можно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию.

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Самому автовладельцу нужно проверить состояние уплотняющих элементов — те, что установлены на окнах, дверях, багажнике, капоте и так далее. Нередко зимой резина деформируется, и если ничего не предпринять, то во время ливня летом машину может залить, и вода попадет в салон.

Эксперт рекомендует также обратить внимание на аккумулятор: зимой он подвергается более высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы (мороз, затем оттепель и так далее). Если АКБ дожила до весны, то, скорее всего, летом с ней проблем не будет, но, чтобы их не было и в следующем зимнем сезоне, лучше проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом.

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