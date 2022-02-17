Выбор на вторичном рынке будет хуже

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Это, в свою очередь, усугубит дефицит хороших предложений и увеличит стоимость подержанных легковых автомобилей. Другими словами, в 2022 году вторичный рынок ждет стагнация при отложенном спросе. Это значит, что подобрать приемлемый вариант станет сложнее.
Тем не менее, небольшой рост экспертами допускается — на 3% до 5,97 млн автомобилей. Такой прогноз исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова приводят «Ведомости». Для сравнения, в 2021 году вторичный рынок легковых автомобилей вырос на 8% — до 5,95.
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