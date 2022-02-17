Выбор на вторичном рынке будет хуже

Нежелание продавать свои автомобили притормозит рост продаж на вторичном рынке.

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Это, в свою очередь, усугубит дефицит хороших предложений и увеличит стоимость подержанных легковых автомобилей. Другими словами, в 2022 году вторичный рынок ждет стагнация при отложенном спросе. Это значит, что подобрать приемлемый вариант станет сложнее.

Тем не менее, небольшой рост экспертами допускается — на 3% до 5,97 млн автомобилей. Такой прогноз исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова приводят «Ведомости». Для сравнения, в 2021 году вторичный рынок легковых автомобилей вырос на 8% — до 5,95.

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Купить, да и продать, автомобиль на вторичном рынке станет сложнее. Эксперт указал на два важных фактора, которые на это повлияют. Во-первых, это ситуация с доходами населения и снижение покупательской способности. Также на первичном рынке продается не так много новых автомобилей, чтобы насытить вторичный рынок. Скудный выбор и ограниченные средства не позволят вторичному рынку повторить прошлогодний рост, считает Сергей Удалов.

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