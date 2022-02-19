Tesla на автопилоте врезалась в патрульную машину: водитель электрокара смотрел фильм

Полиция Северной Каролины поделилась интересными кадрами.

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На них запечатлен момент, когда Tesla, управляемая на автопилоте, врезалась в припаркованную полицейскую машину на обочине шоссе. Не известно, почему записью поделились только сейчас, инцидент не новый и произошел еще в августе 2020 года. На записи не видно самой Теслы, но слышно, как она врезается в заднюю часть припаркованного на обочине патрульного автомобиля Dodge Charger.

После удара офицер дорожного патруля штата отпрыгивает с дороги и толкает помощника шерифа округа Нэш в безопасное место. Пока это происходит, сильно поврежденный Charger врезается в столб на обочине шоссе, после чего скатывается по травяной насыпи и врезается в дерево. К счастью, полицейский отреагировал молниеносно, и это спасло несколько жизней. За рулем Tesla Model S был врач по имени Девайндер Голи и якобы смотрел фильм на своем телефоне, когда его электромобиль врезался в патрульную машину.

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Офицеры находились тут случайно, они перекрыли полосу на шоссе, расследуя другую аварию. Голи было предъявлено обвинение в том, что он отвлекся от управления автомобилем. По сообщению WITN-TV, он был арестован и обвинен в «нарушении правил перевозки и просмотре телевизионного устройства во время вождения». Это далеко не единственный случай, когда Tesla, работающая на автопилоте, врезается в другой автомобиль. В сентябре 2021 года во Флориде произошел очень похожий инцидент, когда Model 3 2019 года выпуска врезалась в заднюю часть полицейского автомобиля, когда стражи порядка остановились на обочине, чтобы помочь водителю застрявшего внедорожника Mercedes-Benz.

Фото: Depositphotos