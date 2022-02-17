По размерам это машина между VW Tiguan и Toyota RAV4, мощность турбомотора 149 л.с., вариатор назван одним из самых надежных в мире...

Марка Exeed, являющаяся люкс-брендом компании Chery, объявила дату старта продаж в России новой модели — кроссовер LX появится у нас в марте 2022 года. LX, несмотря на возможные ассоциации с крупным внедорожником иного бренда, призван составить достойную конкуренцию в наиболее популярном в России сегменте — среди компактных кроссоверов.

Габариты китайского LX составляют 4533/1848/1690 мм при колесной базе 2650 мм. То есть по размерам это машина между VW Tiguan и Toyota RAV4, но по колесной базе Exeed немного теснее обоих. А вот заявленные параметры геометрической проходимости для городского кроссовера выглядят неплохо: клиренс 185 мм, угол въезда 18.8°, съезда — 21.6°.

Передняя подвеска — McPherson, задняя — многорычажка. Платформа T1X, на которой построена машина, в свое время разрабатывалась Chery совместно с Jaguar/Land Rover и Qoros; в частности, эта архитектура лежит в основе кроссовера Chery Tiggo 7. А шасси конкретно Exeed LX готовила немецкая компания Benteler.

Силовой агрегат будет один, 1,5-литровый турбо, выдающий 149 л.с. и 210 Нм и работающий в паре с вариатором CVT25. Как отмечает пресс-служба Exeed, этот вариатор в 2021 году вошел в Топ-10 Академии автомобильной оценки Lopal Cup как одна из лучших трансмиссий наряду с коробками Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Cadillac.

Но привод, судя по всему, будет только передний — полноприводными трансмиссиями Chery клиентов до сих пор не балует. Зато расход в смешанном цикле обещается на уровне 8 л бензина АИ-92 на 100 км. Больше подробностей по комплектациям и ценам будет ближе к весне.

А предыдущую новинку от Exeed, более крупный кроссовер TXL мы уже успели проверить тест-драйвом.

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Фото: Exeed