Вот это поступок! Владелец внедорожника взял «скорую» на буксир

Что бы не говорили про нынешнее время, а хорошие люди в России еще не перевелись. Экипаж скорой помощи из Владивостока зафиксировал на видео поступок горожанина, который кто-то сочтет обычным, но ведь многие бы предпочли просто проехать мимо... Справедливости ради отметим, что многое тут определилось автомобилем героя — в кадре мы видим Subaru Forester.
Мужчина на полноприводнике взялся помочь спешащим на вызов медицинским работникам — их моноприводный микроавтобус оказался бессилен перед крутым подъемом на одной из улиц города.
«Субарист» взял машину на буксир и начал движение внатяг, старясь не допустить пробуксовки в первые мгновения. А дальше полный привод сделал свое дело, водителю «скорой» пришлось лишь немного помочь спасителю сиреной — чтобы предупредить о довольно экстремальной буксировке других участников движения.
- В прошлом году помощью врачам отличился байкер из Санкт-Петербурга — он разогнал перед «скорой» огромную пробку.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Видео: ВКонтакте / Главная дорога