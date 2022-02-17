Вот это поступок! Владелец внедорожника взял «скорую» на буксир

Врачи спешили на вызов, но моноприводный автобус оказался бессилен перед крутым заледеневшим подъемом...

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Что бы не говорили про нынешнее время, а хорошие люди в России еще не перевелись. Экипаж скорой помощи из Владивостока зафиксировал на видео поступок горожанина, который кто-то сочтет обычным, но ведь многие бы предпочли просто проехать мимо... Справедливости ради отметим, что многое тут определилось автомобилем героя — в кадре мы видим Subaru Forester.

Мужчина на полноприводнике взялся помочь спешащим на вызов медицинским работникам — их моноприводный микроавтобус оказался бессилен перед крутым подъемом на одной из улиц города.

«Субарист» взял машину на буксир и начал движение внатяг, старясь не допустить пробуксовки в первые мгновения. А дальше полный привод сделал свое дело, водителю «скорой» пришлось лишь немного помочь спасителю сиреной — чтобы предупредить о довольно экстремальной буксировке других участников движения.

В прошлом году помощью врачам отличился байкер из Санкт-Петербурга — он разогнал перед «скорой» огромную пробку.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога