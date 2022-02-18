Путин призвал искоренять хамство на дорогах

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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел.
«В ДТП по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», — цитируют «Известия» Владимира Путина.
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Фото: Алексей Никольский/ТАСС