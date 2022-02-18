Hyundai Staria — названа цена в России — журнал За рулем

Hyundai Staria — названа цена в России

Продаваться автомобиль будет в двух версиях — пассажирской и грузовой.

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Как и ожидалось, стоимость футуристичного минивэна оказалась примерно на том же уровне, как у конкурентов — от 3 млн до 4 млн рублей. Для сравнения, Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer стоят от 2,74 млн рублей, а Opel Zafira Life — от 3,04 млн.

Hyundai Staria продается в России с двумя двигателями на выбор. Это либо 2,2-литровый турбодизель мощностью 177 л.с., либо 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 249 л.с.

Также предлагаются две коробки передач на выбор — шестиступенчатая механика и восьмиступенчарый автомат. Привод тоже можно выбирать — передний или полный.

Hyundai Staria — названа цена в России

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Минивэн представлен в пяти комплектациях — Family, Lifestyle, Prestige, High Tech и Premium. У коммерческой грузовой версии комплектаций три — Classic, Comfort и Comfort Plus. Кстати, стоит фургон от 2,1 млн до 2,4 млн рублей.

Hyundai Staria — названа цена в России

Hyundai Staria можно уже заказать у официальных дилеров марки. Поставки автомобилей покупателям начнутся весной.

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Фото: Hyundai

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