Скелет в худи в качестве пассажира: еще и не такое увидишь на дорогах

Теперь владельца ждет штраф в 386 долларов.

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Как известно, в США на автомагистралях есть специальные выделенные полосы HOV (high-occupancy vehicle lanes) для транспортных средств с пассажирами. Чтобы передвигаться по такой полосе, необходимо, чтобы в салоне находился как минимум один пассажир, за езду в одиночку положен большой штраф. Многие пытаются обойти этот запрет, но управа на таких шустриков быстро находится. Как и в этом случае.

Офицер полиции штата Вашингтон Рик Джонсон рассказал в Твиттере, что поймал водителя-хитреца возле Коул-Крик на движущемся на юг автомобиле. Тот нарядил скелет в толстовку с капюшоном и пристегнул к переднему сиденью.

В прошлом водители не раз пытались провернуть аналогичные трюки на HOV с куклами, манекенами, тряпками и, в одном случае, с надувной Рут в толстовке муниципального колледжа Северного Сиэтла.

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Поэтому в 2019 году законодатели приняли закон, предусматривающий дополнительный штраф в размере 200 долларов для нарушителей проезда по HOV, которые используют манекены, кукол или любые другие формы для имитации людей. Это помимо штрафа в размере 186 долларов для впервые проехавших по HOV без пассажира или 336 долларов для тех, кто уже неоднократно пойман за такую провинность.

Этому нарушителю еще повезло, что скелет в его машине был пластмассовый, иначе для него нашелся бы еще какой-нибудь дополнительный штраф.

Фото: Twitter