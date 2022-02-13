Девушка нашла в багажнике мужчину: он прятался там 3 дня

Возможно, этот человек прожил бы в ее машине и дольше, если бы она не заметила следы на пассажирском кресле и запотевшие окна.

Материалы по теме Автохаму вкатили огромный штраф за неприличный жест на камеру

В своем посте в Тик-Ток Бетани Кокер пишет, что накануне они с друзьями катались всю ночь, а утром она, когда завела машину, заметила грязь на пассажирском сиденье.

Она отправилась в детейлинг, и механик, который чистил обивку кресла паром, пришел к выводу, что кто-то проник в машину и спал в ней всю ночь. Однако Кокер обнаружила мужчину только через три дня. Молодая женщина утверждает — она заподозрила, что кто-то находится в ее машине, когда заметила, что окна запотели. Она, наконец, обследовала свою машину и уже тогда нашла мужчину в багажнике.

Бетани сопоставила факты и поняла, что этот человек находился в ее Subaru три дня, пока она ходила на работу и ездила по своим делам. При этом он не произнес ни слова.

Кокер спросила у него: «Почему ты в моем багажнике и ты голый?». Он ответил: «Это обряд посвящения». На ее вопрос, как он попал в машину, тот ответил: «Я сын папы».

Девушка говорит, что сначала подумала, что это чей-то идиотский розыгрыш, но когда поняла, что происходит, стала вести запись со своего телефона, потому что не знала, что произойдет дальше, кто этот парень и насколько он опасен.

На видео мы наблюдаем, как полиция окружает машину, а ноги мужчины свисают из багажника. «Пассажир» спрашивает полицейских, может ли он надеть штаны, прежде чем вылезет, а один из офицеров ему говорит, что они «были бы ему очень признательны за это».

Позже Кокер заявила, что ранее этот мужчина пропал без вести, а сейчас находится в психиатрической лечебнице.



Каким водителям мы доверяем, ответ тут.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook

Фото: Tiktok/@bethanycoker, instagram.com/bethanycoker