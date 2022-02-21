Покупатели б/у машин не знают об их оснащении

В результате они не пользуются многими функциями, за которые заплатили.

Новое исследование IIHS показало, что покупатели автомобилей с пробегом не знают о многих системах и функциях приобретенных автомобилей и поэтому не пользуются ими. В основном, это системы безопасности.

В исследовании IIHS приняли участие 764 владельца автомобилей, выпущенных в период с 2016 по 2019 годы. Из них 402 владельца купили эти автомобили новыми, а 362 — на вторичном рынке.

«Оказалось, что покупатели подержанных автомобилей гораздо реже, чем покупатели новых, знали о системах помощи водителю, которыми были оснащены их машины, — говорит старший научный сотрудник IIHS Ян Рейган. — Они даже затруднялись описать, как работают эти системы, и не доверяют им».

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Почему же ряд систем не интересует покупателей машин с пробегом? Судя по полученным данным, при продаже подержанного автомобиля сотрудник дилерского центра может не знать об уровне оснащения машины. Кроме того, покупатели на вторичном рынке пытаются сэкономить и меньше интересуются уровнем оснащения рассматриваемых моделей: мотор, коробка, климат-контроль, парктроники, подогревы и общее состояние автомобиля — это основные параметры для подбора. Гораздо меньше покупателей интересует наличие, например, адаптивного круиз-контроля или автоматического экстренного торможения.

Фото: Brock Wegner / Unsplash