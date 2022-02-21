Родстер Илона Маска установил рекорд «пробега» — журнал За рулем

Родстер Илона Маска установил рекорд «пробега»

Он преодолел уже более 3,2 миллиарда километров. Но не на Земле, а в космосе.

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Прошло почти четыре года со дня запуска Tesla Roadster в космос на ракете SpaceX Falcon Heavy. Сейчас автомобиль находится на расстоянии более 377 миллионов километров от Земли, и он ближе к Марсу, чем к нам.

Информация о том, где находится родстер Илона Маска, есть на сайте WhereisRoadster. Там можно узнать, что автомобиль удаляется от Земли со скоростью 6005 км/ч, приближаясь к Марсу со скоростью 27 955 км/ч.

Родстер находится на расстоянии менее 320 миллионов километров от Марса и преодолел 3,2 миллиарда километров. За 4 года он совершил 2,62 оборота вокруг Солнца.

Родстер Илона Маска установил рекорд «пробега»

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В итоге электромобиль проехал по всем дорогам Земли 49,5 раз.

Как рассказал CNN астроном из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, Tesla Roadster, вероятно, еще цел, но может быть поврежден метеоритами. Из-за космической радиации краска с него, скорее всего, слезла, а салон рассыпался в труху.

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Ближе всего к Марсу электромобиль Tesla был в 2020 году — в каких-то 8 миллионах километров. Затем он начал удаляться. Теперь он снова приближается к Красной планете. Кстати, существует 22-процентная вероятность того, что он может столкнуться с Землей в течение следующих 15 миллионов лет.

Фото: SpaceX

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