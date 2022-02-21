Эксперт: оставлять под ветровым стеклом номер своего телефона опасно — журнал За рулем

Эксперт: оставлять под ветровым стеклом номер своего телефона опасно

Можно стать жертвой мошенников.

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Многие автолюбители, оставляя свой номер телефона под стеклом автомобиля, не задумываются о том, что могут стать жертвой мошенников. Зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать многое об автолюбителе: имя, фамилию, данные о том, как он записан в телефонах других людей и иную информацию, рассказал агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Потом эту информацию можно «применить», в частности, организовав звонки «свидетелей или потерпевших» от несуществующего ДТП, с которого автолюбитель якобы скрылся — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД (потенциальный риск лишения водительских прав), объяснила адвокат.

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Иногда аферисты ничего не вымогают, просто разговор по телефону срывается или вас просят перезвонить — и начинается долгий разговор по уже платной линии телефона.

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Схем авторазводок много: так, мошенники под видом сотрудников Госавтоинспекции, судебных приставов предлагают за некоторое вознаграждение не накладывать арест на авто или отменить штраф.

Если такое произошло, адвокат советует проявлять бдительность: не принимать поспешных решений, задавать больше уточняющих вопросов или же просто положить трубку и перезвонить на этот же номер, — скорее всего, дозвониться не удастся.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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