Эксперт: оставлять под ветровым стеклом номер своего телефона опасно

Можно стать жертвой мошенников.

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Многие автолюбители, оставляя свой номер телефона под стеклом автомобиля, не задумываются о том, что могут стать жертвой мошенников. Зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать многое об автолюбителе: имя, фамилию, данные о том, как он записан в телефонах других людей и иную информацию, рассказал агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Потом эту информацию можно «применить», в частности, организовав звонки «свидетелей или потерпевших» от несуществующего ДТП, с которого автолюбитель якобы скрылся — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД (потенциальный риск лишения водительских прав), объяснила адвокат.

Иногда аферисты ничего не вымогают, просто разговор по телефону срывается или вас просят перезвонить — и начинается долгий разговор по уже платной линии телефона.

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Схем авторазводок много: так, мошенники под видом сотрудников Госавтоинспекции, судебных приставов предлагают за некоторое вознаграждение не накладывать арест на авто или отменить штраф.

Если такое произошло, адвокат советует проявлять бдительность: не принимать поспешных решений, задавать больше уточняющих вопросов или же просто положить трубку и перезвонить на этот же номер, — скорее всего, дозвониться не удастся.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС