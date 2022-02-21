Для нового Renault придумали эффектный камуфляж

Он напомнил, что необычный рисунок на пленке должен скрывать или визуально искажать линии и элементы дизайна новой модели. Обычно маскируют ключевые элементы автомобиля — радиаторную решетку, края крыльев, капот, фары и даже логотип бренда.
В данном случае расцветка не искажает, а, наоборот, подчеркивает стиль автомобиля. Она очень выразительная, но при этом скрывает настоящие формы авто, причем делает это изысканно.
В ходе Первой мировой войны на англо-саксонских военных кораблях широко применялся так называемый «ослепляющий» камуфляж Razzle Dazzle, когда все поверхности покрывались яркими черно-белыми ломаными полосами. Они резко контрастировали друг с другом, нарушая восприятие перспективы и меняя отражение света
Похожими принципами маскировочной окраски руководствовался Франсуа при «упаковке» нового Austral: это резкий контраст черного и белого для формирования оптических колебаний.
Иными словами, перед нами — обман зрения. Благодаря люминесцентной краске маскировка выглядит еще эффектнее, а наложение глянцевых элементов на матовую основу создает еще более интересную картинку.
В итоге получился камуфляж, который не менее интересен, чем сама новинка — чего только не придумают производители, чтобы подогреть интерес к своим моделям!
Эффектные линии, полосы и ломаные узоры — это современный тренд в камуфляже. Похоже, в Рено его будут использовать для всех будущих автомобилей и прототипов.
- Новый Renault Austral появится в Европе уже в конце этого года.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
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