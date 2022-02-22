Открылась выставка с уникальными дореволюционными машинами

В московском Музее ГОН открылась выставка «Царский выезд», где представлены артефакты самой малоизученной эпохи автомобилизма в нашей стране — речь о последнем десятилетии Российской империи.

Материалы по теме Мощная история: открылся музей грузовиков Урал

18 февраля 1907 года император Николай II приказал создать Императорский гараж. Конечно, с того времени сохранилось немногое: трагические события, вызванные революцией, не позволили сохраниться ни одному из царских «моторов». И все же кое-что есть: несколько уцелевших автомобилей того времени, какие-то случайные детали, аксессуары, сувениры, фотографии с кинохроникой.

Все это позволяет в полной мере проникнуться автомобильной атмосферой тех лет, считают организаторы выставки.

Экспонаты предоставили более 30 отечественных и зарубежных музеев и частных коллекций. Представлен, в частности, паровой автомобиль Gardner-Serpollet Type D 1901 года, а также автомобили и мотоциклы Руссо-Балт, Benz, Berliet, De Dion-Bouton, Indian, Hispano-Suiza, Renault, Rolls-Royce, Studebaker и White — все это известные и популярные в дореволюционной России марки.

Первые «моторы», первые выставки, первые гоночные победы, фронтовые будни автомобильной роты — все, что случилось в России до 1917 года и было на долгие годы забыто, так или иначе нашло отражение в экспозиции. Отдельно стоит упомянуть проект «Русско-Балтiйскiй. Возрождение легенды», посвященный воссозданию знаменитых отечественных автомобилей Руссо-Балт с использованием оригинальных чертежей и технологий того времени.

Кроме машин, посетителей выставки ждут огромные полноцветные фотопанно, подлинные предметы дворцового быта, исторические костюмы и ранее не публиковавшиеся документы. Специально к выставке издан фотоальбом «Царский выезд», содержащий более 100 редких и уникальных фотографий автомобилей императора Николая II и представителей династии Романовых.

Билеты стоят 350 рублей в будние дни и 450 рублей в выходные (дошкольники в любой день проходят бесплатно), продажа уже открыта. Выставка работает до 17 апреля в Москве на ВДНХ в павильоне 35, где расположился Музей ГОН.

Прошлая выставка в Музее ГОНа объединяла раритетные машины, изобразительное искусство, музыку, театр и танец.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: «За рулем» / Сергей Канунников