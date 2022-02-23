Защитница отечества: как и где служит Нива (видео)

Для кого-то Нива - это офф-роуд и экстрим, но она способна не только на развлечения. Во многом именно поэтому эти машины все еще продолжают сходить с конвейера.

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АВТОВАЗ опубликовал видео, в котором Niva Legend показана в привычной для себя среде: кто-то думает, что это джиперские покатушки, но на самом деле множество таких автомобилей работают в местах, где это по-настоящему важно. В кадре — пожарные, работники кинологической службы и медики, которые рассказывают, как Нива помогает им каждый день.

Они рассказывают, что внедорожник надежен, неприхотлив и при этом отличается высоким уровнем комфорта. Например, в исполнении для кинологической службы есть возможность обеспечить приемлемый климат — прохладу или тепло — не только людям, но и перевозимым животным.

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Пожарные называют Ниву «первым ударом» — команда на внедорожнике первой прибывает на место возгорания, оценивает обстановку и продумывает план действий, пока прибывают основные силы. А медики хвалят автомобиль за вместимость, удобство посадки/высадки и погрузки пациентов — далеко не все внедорожники могут похвастать этим.

В 2022 году АВТОВАЗ внесет в комплектацию Нивы несколько изменений.

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Видео: Youtube / На заводе