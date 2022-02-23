Защитница отечества: как и где служит Нива (видео) — журнал За рулем

Защитница отечества: как и где служит Нива (видео)

Для кого-то Нива - это офф-роуд и экстрим, но она способна не только на развлечения. Во многом именно поэтому эти машины все еще продолжают сходить с конвейера.

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АВТОВАЗ опубликовал видео, в котором Niva Legend показана в привычной для себя среде: кто-то думает, что это джиперские покатушки, но на самом деле множество таких автомобилей работают в местах, где это по-настоящему важно. В кадре — пожарные, работники кинологической службы и медики, которые рассказывают, как Нива помогает им каждый день.

Они рассказывают, что внедорожник надежен, неприхотлив и при этом отличается высоким уровнем комфорта. Например, в исполнении для кинологической службы есть возможность обеспечить приемлемый климат — прохладу или тепло — не только людям, но и перевозимым животным.

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Пожарные называют Ниву «первым ударом» — команда на внедорожнике первой прибывает на место возгорания, оценивает обстановку и продумывает план действий, пока прибывают основные силы. А медики хвалят автомобиль за вместимость, удобство посадки/высадки и погрузки пациентов — далеко не все внедорожники могут похвастать этим.

Видео: Youtube / На заводе

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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