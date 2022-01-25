Обновленная Lada Niva Legend 2022: список изменений

Новый корректор фар, измененный микрофон ЭРА-ГЛОНАСС и несколько нововведений по шумоизоляции и комфорту.

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По предварительной информации, АВТОВАЗ готовится их внедрить в конструкцию и комплектации внедорожника Lada Niva Legend. Как сообщает Avtograd news, в декабре на конвейере в Тольятти уже собрали два автомобиля в обновленной конфигурации, а в конце января были изготовлены еще три таких машины.

Нововведения носят точечный характер, но тем, кто присматривается к покупке новой Нивы, стоит обратить на них внимание.

Список изменений Lada Niva Legend 2022

Электрический корректор фар (вместо гидравлического);

Новый микрофон системы ЭРА-ГЛОНАСС;

Фетровые подкрылки на всех колесных арках;

Цельноформованный ворсовый ковер пола;

Новые пластиковые накладки на салонную часть порога (крепят ковер).

Как сообщает источник, серийная сборка таких автомобилей должна начаться в течение 2–3 месяцев.

Сейчас сборка Нивы идет со сложностями, вызванными дефицитом микрочипов, и на конвейере из пяти рабочих смен в неделю оставили только четыре.

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Фото: АВТОВАЗ