Обновленная Lada Niva Legend 2022: список изменений — журнал За рулем

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Обновленная Lada Niva Legend 2022: список изменений

Новый корректор фар, измененный микрофон ЭРА-ГЛОНАСС и несколько нововведений по шумоизоляции и комфорту.

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По предварительной информации, АВТОВАЗ готовится их внедрить в конструкцию и комплектации внедорожника Lada Niva Legend. Как сообщает Avtograd news, в декабре на конвейере в Тольятти уже собрали два автомобиля в обновленной конфигурации, а в конце января были изготовлены еще три таких машины.

Нововведения носят точечный характер, но тем, кто присматривается к покупке новой Нивы, стоит обратить на них внимание.

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Список изменений Lada Niva Legend 2022

  • Электрический корректор фар (вместо гидравлического);
  • Новый микрофон системы ЭРА-ГЛОНАСС;
  • Фетровые подкрылки на всех колесных арках;
  • Цельноформованный ворсовый ковер пола;
  • Новые пластиковые накладки на салонную часть порога (крепят ковер).

Как сообщает источник, серийная сборка таких автомобилей должна начаться в течение 2–3 месяцев.

  • Сейчас сборка Нивы идет со сложностями, вызванными дефицитом микрочипов, и на конвейере из пяти рабочих смен в неделю оставили только четыре.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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