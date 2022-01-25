Обновленная Lada Niva Legend 2022: список изменений

Материалы по темеАВТОВАЗ передумал снимать длинную Ниву с производства
По предварительной информации, АВТОВАЗ готовится их внедрить в конструкцию и комплектации внедорожника Lada Niva Legend. Как сообщает Avtograd news, в декабре на конвейере в Тольятти уже собрали два автомобиля в обновленной конфигурации, а в конце января были изготовлены еще три таких машины.
Нововведения носят точечный характер, но тем, кто присматривается к покупке новой Нивы, стоит обратить на них внимание.
Материалы по темеВодитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!5 приемов, чтобы урвать машину без дилерских накруток в 2022-м5 хитрых вопросов инспектора ГИБДД — для чего их задают и как ответить?
Список изменений Lada Niva Legend 2022
- Электрический корректор фар (вместо гидравлического);
- Новый микрофон системы ЭРА-ГЛОНАСС;
- Фетровые подкрылки на всех колесных арках;
- Цельноформованный ворсовый ковер пола;
- Новые пластиковые накладки на салонную часть порога (крепят ковер).
Как сообщает источник, серийная сборка таких автомобилей должна начаться в течение 2–3 месяцев.
- Сейчас сборка Нивы идет со сложностями, вызванными дефицитом микрочипов, и на конвейере из пяти рабочих смен в неделю оставили только четыре.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: АВТОВАЗ