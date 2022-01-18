АВТОВАЗ сокращает производство Нивы и Гранты — журнал За рулем

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АВТОВАЗ сокращает производство Нивы и Гранты

Теперь простои производственных линий будут регулярными - как минимум до марта...

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Простой на линии Lada Granta — 2 дня

Российский автогигант фактически узаконил простои двух производственных линий. По крайней мере, об этом свидетельствует сообщение в паблике «Нетипичный АВТОВАЗ». Отметим, что информация носит неофициальный характер, однако вполне укладывается в тенденцию последнего времени — простои в течение смены или суток становятся на тольяттинской площадке АВТОВАЗа вполне обыденным явлением.

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Как сообщает источник, производитель намерен вводить режимы простоя еженедельно. Действовать эта мера будет на двух сборочно-кузовных производствах: в цехе Kalina, где выпускают семейство Lada Granta, и в СКП, где собираются внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Находящаяся в том же СКП линия по сборке Lada Largus, Lada XRAY и Renault Logan/Sandero пока такой участи избежала.

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Для Гранты оставят только семь рабочих смен в неделю из десяти, а для внедорожников линейки Niva — четыре из пяти. По предварительным оценкам, такой порядок сохранится на производствах до марта текущего года. Однако в каждом случае решение о простое будет приниматься с учетом обстоятельств. Рабочим вынужденное бездействие будет оплачиваться в размере 2/3 от средних зарплат.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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