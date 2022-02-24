Лишь треть россиян перед покупкой авто с пробегом проводят полную диагностику

Эксперты провели исследование и выяснили, как покупатели подержанных автомобилей проверяют их перед покупкой, а также как изменились расходы автомобилистов на обслуживание транспортных средств.

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Большинство респондентов (94%) обязательно проверяют техническое состояние подержанного автомобиля перед покупкой. А 6% не считают данную процедуру обязательной, выяснили эксперты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру.

36% перед покупкой проводят полную диагностику транспортного средства в автосервисе.





33% россиян самостоятельно проверяют автомобиль с помощью различного оборудования, 21% осматривают машину с мастером, а 10% довольствуются собственным визуальным осмотром.

89% респондентов не готовы покупать автомобиль с пробегом, который требует серьезных вложений, а 11% рассматривают такой вариант покупки.

79% говорят, что в последнее время им приходится экономить на обслуживании своего транспортного средства, а для 21% в плане расходов на авто ничего не изменилось.

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Из тех, кто пытается сэкономить, 44% признались, что сократили траты на мойку, а 40% стали покупать запчасти и расходные материалы подешевле. 7% экономят на горюче-смазочных материалах, 5% — на использовании автомобильной косметики, еще 4% признались, что реже проводят плановую диагностику транспортного средства.

Опрос проводили в феврале 2022 года среди 1544 жителей всех регионов России, старше 18 лет.

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