7 автомобилей, которые обожают таксисты. Не попадитесь!

Поездив от души, эти машины продают - с пробегами свыше 300 тысяч км. Сравниваем средние цены, возможные расходы на ремонт и анализируем: какие модели выгодно и разумно покупать, а какие точно нет.

Сплошные минусы

Экономика таксистов подразумевает минимизацию расходов на ремонт и обслуживание. Поэтому пробег в 250–400 тысяч за 3–5 лет означает убитую подвеску, изношенную трансмиссию, обросший нагаром мотор (городские режимы этому способствуют), усталость металла, повреждения ЛКП и кузовных элементов.

Двери должны быть провисшие, сиденье водителя — истертое и промятое, обшивка руля — в дырах. Хотя хитрилы в рамках предпродажной подготовки иногда заменяют ее новой — наряду с накладками на педали и водительским ковриком. Оцените их состояние — если говорят, что пробег 80 тысяч, а они совсем новые, тут явно что-то не так.

Только два плюса

Первый — машины из такси часто молоды по годам и коррозия за них еще не взялась.

Второй — цена. Машины после такси (если их прошлое не пытаются скрыть, скрутив одометр наполовину) с большими пробегами стоят намного меньше, чем нормальные — те, что из частных рук, с пробегами 50–120 тысяч км при том же возрасте в 3–5 лет.

Хотя цены все равно не бросовые. Так, пятилетний Solaris-такси (1.4 или 1.6, МКП) стоит 650–700 тысяч рублей, а не-такси в той же комбинации — 750–950 тысяч рублей. Для многих 150–200 тысяч — важный довод в пользу покупки бывшего таксомотора. Хотя порой эту разницу обеспечивает не только общее состояние машины, но и любимая таксистами минимальная комплектация.

Взять такси?

Может быть, машина после такси протянет без серьезных вложений еще год-другой. Но, во-первых, вероятность этого не особо велика. А во-вторых, затем ее предстоит как-то продавать либо все-таки восстанавливать.

Можно прикинуть расходы на перетряску ходовой (амортизаторы почти наверняка конченые), переборку мотора и трансмиссии, восстановление элементов интерьера. Как раз выигранная разница и набежит (а то и больше). Да одна только переборка автомата может обнулить всю выгоду. Рынок ничего не дарит просто так — за дешевизну придется платить дополнительно, но потом.

Как быть? Ищите машину старше по возрасту, но с меньшим пробегом. Семилетний Solaris из частных рук в той же комбинации (1.4 с МКП) с пробегом 60–100 тысяч км на вторичке стоит 650–750 тысяч рублей. Наверняка, его состояние не хуже, чем у бывшего такси.

Но не для всех моделей эта схема работает. Пройдемся по самым ходовым таксомоторам.

Лада Гранта 1.6 (87, 106 л.с.) МКП

Средняя цена машин 2017 года с пробегом свыше 200 000 км: 402 тыс. руб.

Средняя цена машин 2017 года с пробегом менее 100 000 км: 483 тыс. руб.

Средняя цена машин 2015 года с пробегом менее 100 000 км: 404 тыс. руб.

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Брать пятилетнюю Гранту с пробегом 250 тысяч км никакого резона. Вазовские мотор и коробка нередко завершают жизненный цикл раньше, а уж при таком пробеге на что-то надеяться наивно. Если только продавец не заменял их новыми.

Да и зачем брать такую машину, если за те же деньги есть автомобили с пробегом втрое меньше. Два лишних года возраста, конечно, заметно добавят очагов коррозии (но не смертельно). Зато основные агрегаты прослужат долго.

Renault Logan 1.6 (82 л.с.) МКП

Средняя цена машин 2017 года с пробегом свыше 200 000 км: 518 тыс. руб.

Средняя цена машин 2017 года с пробегом менее 100 000 км: 643 тыс. руб.

Средняя цена машин 2015 года с пробегом менее 100 000 км: 609 тыс. руб.

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Подход к выбору «после такси» или «на два года старше, но с разумным пробегом» тут сложнее: разумный пробег дороже почти на 100 тысяч рублей. Но есть вариант присмотреться к восьми-девятилетнему Логану. Машина крепкая и вряд ли за пару лет утратит все ожидаемые качества.

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