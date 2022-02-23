7 автомобилей, которые обожают таксисты. Не попадитесь!

Сплошные минусы
Экономика таксистов подразумевает минимизацию расходов на ремонт и обслуживание. Поэтому пробег в 250–400 тысяч за 3–5 лет означает убитую подвеску, изношенную трансмиссию, обросший нагаром мотор (городские режимы этому способствуют), усталость металла, повреждения ЛКП и кузовных элементов.
Двери должны быть провисшие, сиденье водителя — истертое и промятое, обшивка руля — в дырах. Хотя хитрилы в рамках предпродажной подготовки иногда заменяют ее новой — наряду с накладками на педали и водительским ковриком. Оцените их состояние — если говорят, что пробег 80 тысяч, а они совсем новые, тут явно что-то не так.
Только два плюса
Первый — машины из такси часто молоды по годам и коррозия за них еще не взялась.
Второй — цена. Машины после такси (если их прошлое не пытаются скрыть, скрутив одометр наполовину) с большими пробегами стоят намного меньше, чем нормальные — те, что из частных рук, с пробегами 50–120 тысяч км при том же возрасте в 3–5 лет.
Хотя цены все равно не бросовые. Так, пятилетний Solaris-такси (1.4 или 1.6, МКП) стоит 650–700 тысяч рублей, а не-такси в той же комбинации — 750–950 тысяч рублей. Для многих 150–200 тысяч — важный довод в пользу покупки бывшего таксомотора. Хотя порой эту разницу обеспечивает не только общее состояние машины, но и любимая таксистами минимальная комплектация.
Взять такси?
Может быть, машина после такси протянет без серьезных вложений еще год-другой. Но, во-первых, вероятность этого не особо велика. А во-вторых, затем ее предстоит как-то продавать либо все-таки восстанавливать.
Можно прикинуть расходы на перетряску ходовой (амортизаторы почти наверняка конченые), переборку мотора и трансмиссии, восстановление элементов интерьера. Как раз выигранная разница и набежит (а то и больше). Да одна только переборка автомата может обнулить всю выгоду. Рынок ничего не дарит просто так — за дешевизну придется платить дополнительно, но потом.
Как быть? Ищите машину старше по возрасту, но с меньшим пробегом. Семилетний Solaris из частных рук в той же комбинации (1.4 с МКП) с пробегом 60–100 тысяч км на вторичке стоит 650–750 тысяч рублей. Наверняка, его состояние не хуже, чем у бывшего такси.
Но не для всех моделей эта схема работает. Пройдемся по самым ходовым таксомоторам.
Лада Гранта 1.6 (87, 106 л.с.) МКП
- Средняя цена машин 2017 года с пробегом свыше 200 000 км: 402 тыс. руб.
- Средняя цена машин 2017 года с пробегом менее 100 000 км: 483 тыс. руб.
- Средняя цена машин 2015 года с пробегом менее 100 000 км: 404 тыс. руб.
Грант-такси совсем нет в Москве, но в небольших городах это основа таксопарков.
Брать пятилетнюю Гранту с пробегом 250 тысяч км никакого резона. Вазовские мотор и коробка нередко завершают жизненный цикл раньше, а уж при таком пробеге на что-то надеяться наивно. Если только продавец не заменял их новыми.
Да и зачем брать такую машину, если за те же деньги есть автомобили с пробегом втрое меньше. Два лишних года возраста, конечно, заметно добавят очагов коррозии (но не смертельно). Зато основные агрегаты прослужат долго.
Renault Logan 1.6 (82 л.с.) МКП
- Средняя цена машин 2017 года с пробегом свыше 200 000 км: 518 тыс. руб.
- Средняя цена машин 2017 года с пробегом менее 100 000 км: 643 тыс. руб.
- Средняя цена машин 2015 года с пробегом менее 100 000 км: 609 тыс. руб.
Логаны старше двух-трех лет на вторичке теряют в цене очень медленно. Сказываются репутация терпеливой подвески и долгоиграющих агрегатов. Кузов не особо стоек, но к 5–7 годам с ним ничего ужасного не происходит.
Подход к выбору «после такси» или «на два года старше, но с разумным пробегом» тут сложнее: разумный пробег дороже почти на 100 тысяч рублей. Но есть вариант присмотреться к восьми-девятилетнему Логану. Машина крепкая и вряд ли за пару лет утратит все ожидаемые качества.