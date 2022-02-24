ГИБДД напомнила о новых правилах техосмотра с 1 марта

Кому он не требуется совсем и сроки прохождения для тех транспортных средств, для которых он обязателен.

С 1 марта вступят в силу изменения в КоАП РФ, связанные с ответственностью за отсутствие диагностической карты технического осмотра, пишет сегодня Telegram-канал Госавтоинспекции.

Ведомство поделилось ответами на главные вопросы.

Техосмотр не требуется

Легковым автомобилям, грузовым автомобилям до 3,5 т, мототранспорту, прицепам и полуприцепам — возрастом до 4 лет, включая год изготовления.

Прицепам к транспортным средствам, принадлежащим физлицам и имеющим разрешенную максимальную массу до 3,5 т, независимо от года изготовления.

Легковым автомобилям и мототранспортным средствам, принадлежащим на праве собственности физлицам и используемым ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях.

Техосмотр обязателен

Для легковых автомобилей и мототранспорта физлиц, не используемых в коммерческих целях:

В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением контракции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, независимо от года его изготовления.

В случаях постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, при отсутствии действующей диагностической карты — для транспортных средств, с года изготовления которых прошло более 4 лет.

Периодичность прохождения технического осмотра (если он обязателен)

Для легковых и грузовых авто до 3,5 т, мототранспорта, прицепов и полуприцепов, у которых с даты выпуска прошло от 4 до 10 лет, периодичность прохождения техосмотра составит один раз в 24 месяца. Более 10 лет с года изготовления — 1 раз в 12 месяцев.

1 раз в 12 месяцев: грузовые авто массой более 3,5 т; ТС для обучения вождению; ТС, оборудованные специальными световыми и звуковыми сигналами.

ТС, оборудованные специальными световыми и звуковыми сигналами. 1 раз в 12 месяцев: автобусам, легковым такси, грузовым авто для перевозки пассажиров (более восьми мест) более 5 лет с года изготовления.

1 раз в 6 месяцев: автобусам, легковым такси, грузовым авто для перевозки пассажиров (более восьми мест) до 5 лет с года изготовления.

1 раз в 6 месяцев: транспортным средства для перевозки опасных грузов.

Ответственность за отсутствие допуска к участию в дорожном движении

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Административная ответственность за управление ТС без диагностической карты составляет 500–800 рублей до 1 марта 2022 года, с 1 марта — 2 тыс. рублей.

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Инспектор может проверить техническое состояние транспортного средства, на которое оформлена диагностическая карта, в случае визуального обнаружения признаков неисправности (подтекание тормозной жидкости, неработающие лампы).

Назван главный подвох отмены техосмотра.

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Фото: ТАСС