Назван главный подвох отмены техосмотра

Может получиться так, что «техосмотр» придется проходить при каждой встрече с инспекторами ДПС.

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Всего за несколько дней до утверждения отмены техосмотра в правках появилось интересное дополнение, которое омрачило радость этой самой отмены. Интересна и формулировка данного дополнения, на что, кроме всего прочего, указал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Речь идет о том, что наличие диагностической карты (техосмотра) как бы исключает инструментальный контроль на дороге по требованию сотрудников ГИБДД.

Уточним, что техосмотр хоть и отменили, но любой автомобилист может его пройти и получить необязательную диагностическую карту. Пусть она и необязательная, но, по крайней мере, защитит от проверок технического состояния автомобиля на дорогах. И вот здесь главный подвох — на дороги вернутся проверки автомобилей инспекторами ДПС .

Водители старшего поколения помнят, что это за кошмар — инструментальный контроль на дороге. При нем любая остановка может привести к штрафу или к вымогательству взятки за излишний люфт в рулевом управлении, слабый стояночный тормоз, подтеки масла в моторном отсеке, повышенный уровень СО 2 и многое другое, включая недостаточно глубокий протектор шин. Закупить соответствующее оборудование для инструментальных проверок — не проблема.

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Уже задумались все-таки пройти техосмотр и получить «проездной» на случай подобных проверок? Не спешите! Другой фразой в законе оговаривается, что и машины с диагностической картой инспекторы вправе проверить при «визуальном обнаружении признаков неисправности».

По сути, это самая настоящая кормушка и откат назад в правовом плане. Если смотреть шире — топтание на месте вокруг поборов либо с одной, либо с другой стороны.

Узнать о других подвохах отмены техосмотра вы можете в статье Максима Кадакова «Техосмотр отменили. Но погодите радоваться».

Тем временем власти готовят очередную реформу техосмотра — с помощью цифровых сервисов.

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Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»