Hyundai решился наказывать дилеров за наценки — журнал За рулем

Hyundai решился наказывать дилеров за наценки

В Hyundai заявили, что клиенты жалуются на дилеров и теряют лояльность к бренду.

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Hyundai и Genesis решили приструнить дилеров и даже наказывать их за взвинчивание цен на автомобили. Но не в России. В США. Об этом пишет издание Automotive News, получившее в свое распоряжение письма, которые бренды отправили в автосалоны.

«Наши клиенты по всей стране выражают недовольство сложившейся практикой ценообразования, которая, если ее не остановить, окажет негативное влияние на восприятие нашего бренда», — говорится в письмах.

Дело в том, что в объявлениях в интернете дилеры указывают одну цену, но приезжающим в салон клиентам озвучивают другую, более высокую. Также в компаниях заявили, что высокие наценки «наносят ущерб способности брендов привлекать новых клиентов и удерживать лояльных».

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Hyundai или Genesis намерены воздействовать на дилеров путем снижения квот и лишения преимуществ в рекламе.

«Мы не можем бездействовать, наблюдая, как действия вышеупомянутых дилеров сводят на нет все усилия, которые мы приложили для того, чтобы сделать наши бренды тем, чем они являются сегодня», — объясняется в письмах.

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В некоторых случаях наценки на автомобили составляют до 19 тысяч долларов сверх рекомендованной заводами стоимости автомобилей — около 1,5 млн рублей.

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Фото: Hyundai

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