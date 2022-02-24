Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — журнал За рулем

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Разгон до 100 км/ч составит 7,7 секунды, однако выдержит ли электроника испытание российскими морозами?

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Вообще внешность этой модели секретом не является: под именем Xingyue L этот кроссовер успешно продается в Китае. Однако на фотографиях, которые публикуют «Китайские автомобили» со ссылкой на сургутский сервисный центр «Арт-Авто» — именно российский вариант Monjaro, который ранее попадался в объективы только будучи облаченным в камуфляжную пленку.

Кроме того, сфотографирован оказался и интерьер, ранее на фотографиях не показывавшийся вовсе. У источника нет уверенности, что в российской версии он будет именно таким. Тем не менее, внимание привлекает огромная цифровая панель, делящаяся на два экрана диагональю более 12" — один заведует климатической системой, второй — видеоконтентом. Приборы у автомобиля также цифровые.

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

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Как сообщает источник, запечатленная на снимках машина находится на северных испытаниях в Сургуте. Тестирование российскими морозами проходит в тайге при температуре до —38°С, на городских улицах и плохих дорогах с наледями. Двигатель тестового автомобиля работает всю ночь, с датчиков снимаются различные показания.

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Geely Monjaro пока не сертифицирован в России, для завершения этой процедуры российский офис компании ожидает результатов последних тестов. Но уже известно, что у «нашего» Monjaro будет 2-литровый мотор от соплатформенного кросс-купе Tugella, в российской версии выдающего 238 л.с. и сочетающегося с 8-диапазонной АКП.

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Начало продаж ожидается во второй половине года, однако на точных сроках может сказаться дефицит этих машин в Китае — там очередь за ними достигает трех месяцев.

Фото: «Китайские автомобили»

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Разгон до 100 км/ч составит 7,7 секунды, однако выдержит ли электроника испытание российскими морозами?

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — фото 1316468Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — фото 1316466Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — фото 1316467Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа
Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Разгон до 100 км/ч составит 7,7 секунды, однако выдержит ли электроника испытание российскими морозами?

Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — фото 1316467Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — фото 1316468Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа — фото 1316466Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа
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