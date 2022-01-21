Новый кроссовер сопоставим по размерам с Mercedes-Benz M-класса и разгоняется до сотни за 7,7 секунды, а стоит меньше среднего по рынку.

Материалы по теме Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

В ближайшее время в продажу поступит новый китайский кроссовер, который на китайском рынке продается под названием Geely Xingyue L. В России он получит другое, более простое и легко произносимое название — Monjaro (Монжаро).

Как и некоторые другие новинки китайского автопроизводителя, он построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), над которой работали не только в компании Geely, но и в компании Volvo, которой владеет китайский концерн.

Новый кроссовер воплощает новую концепцию «Симфония пространства и времени», являющуюся частью фирменной философии «Расширяющийся космос». То есть, в Поднебесной явно стали больше внимания уделять маркетингу.

Длина автомобиля составляет 4770 мм, ширина достигает 1895 мм, а высота — 1689 мм. По своим габаритам он сопоставим с Mercedes—Benz M—класса.

Двигатель у новинки будет только один. Это четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом объемом 2 литра, который тоже разрабатывался совместно со специалистами Volvo. Его мощность составляет 238 л.с., а крутящий момент достигает 380 Нм. Благодаря этому автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

В отличие от двигателя, коробок передач предлагается две — 7-ступенчатый робот или 8-ступенчатый автомат. В Россию, скорее всего, будут поставляться версии с автоматом, но не исключен и робот. При своей динамичности Monjaro (он же Xingyue L) сжигает на 100 километров 6,8 литра при роботе и 7,8 литра при автомате.

В Китае Geely Xingyue L стоит 1,8 млн рублей или, точнее, от 148 000 иен. Для сравнения, в России Geely Atlas Pro стоит от 1 834 990 рублей, а в Китае — от 155 800 иен, или 1,9 млн рублей, что вполне сопоставимо.

Недавно Geely выпустил кроссовер за 670 тысяч рублей.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Geely