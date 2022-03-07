Выбор колодок для Kia и Hyundai стал шире

Новинка имеет оптимальные характеристики истирания и не портит тормозной диск.

Материалы по теме Проверено «За рулем»: тормозные колодки

При подборе тормозных колодок нельзя руководствоваться только ценой и брать либо самые дешевые, желая сэкономить, либо одни из самых дорогих, надеясь, что они прослужат дольше.

Важно, в первую очередь, чтобы колодки хорошо справлялись со своей задачей — плотно прилегали к диску и позволяли автомобилю тормозить максимально эффективно. Для этого необходимо, чтобы они истирались равномерно и были достаточно мягкими.

Мягкость также важна для того, чтобы колодки не портили тормозной диск и не стирали его раньше времени, а также не шумели. Но слишком мягкие колодки придется менять очень часто, чего любой автомобилист хотел бы избежать.

Чтобы подобрать оптимальные колодки по всем перечисленным параметрам, включая цену, нужно провести настоящее исследование с тестами и замерами — именно этим занимаются эксперты «За рулем», которые уже проделали всю эту кропотливую работу.

В итоге в торговом доме «За рулем» появились оптимальные по цене и своим характеристикам передние тормозные колодки для Hyundai i20 PB, i30 FD, ix35 LM и Tucson JM, а также для Kia cee`d ED, Rio II JB и Sportage. Стоимость комплекта при этом составляет всего 746 рублей.

Купить передние тормозные колодки «За рулем» для Hyundai и Kia можно в нашем торговом доме или в магазинах-партнерах.

Колодки для:

Фото: Brock Wegner / Unsplash