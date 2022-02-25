Формулу 1 в России отменили

Гран-при в Сочи должно было пройти осенью — с 23 по 25 сентября.

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Ранее самые влиятельные пилоты Формулы 1 призывали отменить гонку в Сочи. Себастьян Феттель поклялся не участвовать в гонках в России.

«Я не должен ехать и не поеду. Мы не должны участвовать в гонках этой страны. Я сожалею о невинных людях, которых убивают по глупым причинам», — заявил четырехкратный чемпион мира, добавив, что у России «очень странное и безумное руководство».

Действующий чемпион Макс Ферстаппен разделяет мнение Феттеля:

«Когда страна находится в состоянии войны, участвовать в гонках на ее территории неправильно».

Директора команды Haas F1 Гюнтера Штайнера не допустили на пресс-конференцию, на которой высказались Ферстаппен и Феттель. У этой принадлежащей американцам команды есть российский спонсор «Уралкалий» — компания, принадлежащая отцу российского гонщика Haas Никиты Мазепина.

Бизнесмен Дмитрий Мазепин, по слухам, является другом президента России. Его сын Никита участвовал в гонках под нейтральным флагом после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России участвовать в спортивных соревнованиях чемпионата мира.

Однако ливрею болидов Haas часто сравнивают с российским флагом — цветовая гамма идентична, но ее подали как фирменные цвета «Уралкалия».

Только что руководство Формулы 1 заявило, что проведение Гран-при в Сочи невозможно:

«Мы с грустью наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Формула 1, FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, включая мнение всех заинтересованных сторон, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно».

Теперь Гран-при будет перенесено в Турцию.

В футбольных же новостях сообщалось, что финал Лиги чемпионов, который должен пройти 28 мая в Санкт-Петербурге, тоже под угрозой — УЕФА намерен лишить нашу страну прав на его проведение.

Фото: Chuttersnap/Unsplash