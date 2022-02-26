Да, это ГАЗель! Как газелисты тюнингуют свои авто (видео) — журнал За рулем

Да, это ГАЗель! Как газелисты тюнингуют свои авто (видео)

Иногда рецепты преображения объединяет похожий пластиковый обвес или установка под капот культового 1UZ-FE, однако аппарат каждый раз получается совершенно оригинальный.

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Что и говорить, тюнинг в каждой стране особенный, особенно если речь идет о т.н. народном тюнинге. Кто-то называет это «колхозом», но когда объемы вложений средств, времени и сил видны невооруженным взглядом, наступает та грань, когда из облика вчерашней гаражной поделки вдруг проступает нечто свехоригинальное и доселе невиданное.

Именно такие примеры собрал Youtube-канал Auto Video — давайте взглянем, какой он, тюнинг глазами газелистов.

Рецепты преображения ГАЗелей различны — иногда их объединяет похожий пластиковый обвес или установка под капот культового 1UZ-FE, однако аппарат каждый раз получается совершенно оригинальный. «Свап» мотора, кстати, не догма: кто-то предпочитает раскачивать родной ЗМЗ. Интересно, что в обзоре попадаются совсем свежие экземпляры поколения ГАЗель Next.

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Особняком стоят вездеходы на колесах низкого давления — вот уж где народным тюнерам (преимущественно из северных районов страны) есть где разгуляться, используя потенциал просторного кузова ГАЗели, тракторные дизели, вездеходные мосты и буквально любой подручный металл...

Видео: Youtube / AUTO VIDEO

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