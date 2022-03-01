«За рулем» в марте: весна на вторичке; лучшие летние шины; тест-сравнение китайских кроссоверов

«За рулем» № 3/2022 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Автоматическая отмена штрафов? Ждем!
- Почему люди против новых дорог
- Opel Astra, обновленный Haval F7 и другие новинки
- Российский авторынок: итоги 2021 года
Материалы по темеПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Космолет из настоящего! Минивэн Hyundai Staria
- Nissan Pathfinder 2022: мотор V6, 7 или 8 мест
- Subaru Forester: что улучшили и что ухудшили
- Внедорожник Isuzu Mu-X: рама, дизель и надежность. Что скажет Toyota Fortuner?
ЗР АКТИВ
- Весна на вторичке. Покупать машину или продавать?
- Медосмотр по-новому: почем и как выявляют «хроников»
ЗР ТЕСТ
- Лада Веста выпуска 2016 и 2021 годов. Что изменилось, помимо цены?
- Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Changan CS75 — в чем секрет их популярности?
- Летние шины сезона 2022 — самые надежные и недорогие
- Лада Нива Бронто: высокая проходимость и +200 тысяч к цене
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза «За рулем». Рулевые наконечники: ищем самые крепкие. Одеяло для мотора, которое греет и не горит
- Надежность бензонасосов: мифы и реальность
- Современные двигатели: почему они часто ломаются?
ЗР РЕСУРС
- Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?
- Выбираем б/у: Nissan X‑Trail III (Т32); УАЗ Хантер
- Большие внедорожники из Страны восходящего солнца: с каким меньше хлопот?
- Парк «За рулем». Haval Jolion за 6000 км и все его зимние проблемы
А также:
- ВАЗ‑2105 — это тот же FIAT или нет?
- «Юность» эпохи — роскошный микроавтобус ЗИЛ‑118
Материалы по темеЛучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!