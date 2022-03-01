«За рулем» в марте: весна на вторичке; лучшие летние шины; тест-сравнение китайских кроссоверов — журнал За рулем

«За рулем» в марте: весна на вторичке; лучшие летние шины; тест-сравнение китайских кроссоверов

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 3/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Автоматическая отмена штрафов? Ждем!
  • Почему люди против новых дорог
  • Opel Astra, обновленный Haval F7 и другие новинки
  • Российский авторынок: итоги 2021 года

«За рулем» в марте: весна на вторичке; лучшие летние шины; тест-сравнение китайских кроссоверов

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Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Космолет из настоящего! Минивэн Hyundai Staria
  • Nissan Pathfinder 2022: мотор V6, 7 или 8 мест
  • Subaru Forester: что улучшили и что ухудшили
  • Внедорожник Isuzu Mu-X: рама, дизель и надежность. Что скажет Toyota Fortuner?

ЗР АКТИВ

  • Весна на вторичке. Покупать машину или продавать?
  • Медосмотр по-новому: почем и как выявляют «хроников»

ЗР ТЕСТ

  • Лада Веста выпуска 2016 и 2021 годов. Что изменилось, помимо цены?
  • Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Changan CS75 — в чем секрет их популярности?
  • Летние шины сезона 2022 — самые надежные и недорогие
  • Лада Нива Бронто: высокая проходимость и +200 тысяч к цене

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза «За рулем». Рулевые наконечники: ищем самые крепкие. Одеяло для мотора, которое греет и не горит
  • Надежность бензонасосов: мифы и реальность
  • Современные двигатели: почему они часто ломаются?

ЗР РЕСУРС

  • Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?
  • Выбираем б/у: Nissan X‑Trail III (Т32); УАЗ Хантер
  • Большие внедорожники из Страны восходящего солнца: с каким меньше хлопот?
  • Парк «За рулем». Haval Jolion за 6000 км и все его зимние проблемы

А также:

  • ВАЗ‑2105 — это тот же FIAT или нет?
  • «Юность» эпохи — роскошный микроавтобус ЗИЛ‑118

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Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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