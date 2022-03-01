«За рулем» в марте: весна на вторичке; лучшие летние шины; тест-сравнение китайских кроссоверов

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 3/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

Автоматическая отмена штрафов? Ждем!

Почему люди против новых дорог

Opel Astra, обновленный Haval F7 и другие новинки

Российский авторынок: итоги 2021 года

ЗР ПРЕМЬЕРА

Космолет из настоящего! Минивэн Hyundai Staria

Nissan Pathfinder 2022: мотор V6, 7 или 8 мест

Subaru Forester: что улучшили и что ухудшили

Внедорожник Isuzu Mu-X: рама, дизель и надежность. Что скажет Toyota Fortuner?

ЗР АКТИВ

Весна на вторичке. Покупать машину или продавать?

Медосмотр по-новому: почем и как выявляют «хроников»

ЗР ТЕСТ

Лада Веста выпуска 2016 и 2021 годов. Что изменилось, помимо цены?

Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Changan CS75 — в чем секрет их популярности?

Летние шины сезона 2022 — самые надежные и недорогие

Лада Нива Бронто: высокая проходимость и +200 тысяч к цене

ЗР ЭКСПЕРТ

Экспертиза «За рулем». Рулевые наконечники: ищем самые крепкие. Одеяло для мотора, которое греет и не горит

Надежность бензонасосов: мифы и реальность

Современные двигатели: почему они часто ломаются?

ЗР РЕСУРС

Новый Kia K5 или пятилетний Jaguar XF за те же деньги?

Выбираем б/у: Nissan X‑Trail III (Т32); УАЗ Хантер

Большие внедорожники из Страны восходящего солнца: с каким меньше хлопот?

Парк «За рулем». Haval Jolion за 6000 км и все его зимние проблемы

А также:

ВАЗ‑2105 — это тот же FIAT или нет?

«Юность» эпохи — роскошный микроавтобус ЗИЛ‑118

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!