ГИБДД: самая аварийная магистраль столицы — МКАД — журнал За рулем

ГИБДД: самая аварийная магистраль столицы — МКАД

Также ведомство перечислило основные виды аварий на Московской кольцевой автодороге и поделилось статистикой аварийности на минувшей неделе.

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На МКАДе чаще всего происходят:
  • столкновения
  • наезды на стоящие транспортные средства (в основном из-за технической неисправности)
  • наезды на препятствия (как правило, барьерные ограждения, разделяющие транспортные потоки, а также установленные на местах съездов с МКАДа).

Чаще всего такие происшествия случаются в ночное время, когда плотность транспортного потока ниже, а скорость — выше. Так, 25 февраля отмечено сразу двумя трагедиями на МКАДе с разницей в 3 часа.

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На 85-м километре Кольцевой автодороги в начале часа ночи водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, наехал на ограждение дорожных работ. От полученных травм мужчина скончался на месте. Через три часа на данном участке водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем коммунальной техники. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. В обоих случаях следы торможения на проезжей части отсутствовали.

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На минувшей неделе самыми частыми видами ДТП в столице стали:

  • наезд на пешехода — 42 случая (половина аварий — в зоне действия пешеходных переходов)
  • столкновение транспорта — 34 факта
  • аварии с участием велосипедистов (5) и мототранспорта (1)
Самым аварийным днем стала пятница — 24 ДТП, менее аварийным — понедельник, 8 ДТП.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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