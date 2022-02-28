Также ведомство перечислило основные виды аварий на Московской кольцевой автодороге и поделилось статистикой аварийности на минувшей неделе.

столкновения

наезды на стоящие транспортные средства (в основном из-за технической неисправности)

наезды на препятствия (как правило, барьерные ограждения, разделяющие транспортные потоки, а также установленные на местах съездов с МКАДа).

На МКАДе чаще всего происходят:

Чаще всего такие происшествия случаются в ночное время, когда плотность транспортного потока ниже, а скорость — выше. Так, 25 февраля отмечено сразу двумя трагедиями на МКАДе с разницей в 3 часа.

На 85-м километре Кольцевой автодороги в начале часа ночи водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, наехал на ограждение дорожных работ. От полученных травм мужчина скончался на месте. Через три часа на данном участке водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем коммунальной техники. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. В обоих случаях следы торможения на проезжей части отсутствовали.

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На минувшей неделе самыми частыми видами ДТП в столице стали:

наезд на пешехода — 42 случая (половина аварий — в зоне действия пешеходных переходов)

столкновение транспорта — 34 факта

аварии с участием велосипедистов (5) и мототранспорта (1)

Самым аварийным днем стала пятница — 24 ДТП, менее аварийным — понедельник, 8 ДТП.

Скоро на крупных магистралях Москвы, в том числе на МКАДе, появится новая система видеоаналитики с нейросетью.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС