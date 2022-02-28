Уничтожен крупнейший транспортный самолет Ан-225 «Мрия»

Вплоть до последнего времени самолет регулярно эксплуатировался, совершив более 200 грузовых рейсов.

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В украинском аэропорту Гостомель, находящемся недалеко от Киева, уничтожен крупнейший в мире турбореактивный самолет Ан-225 «Мрия» (в переводе с украинского название означает «Мечта»), со ссылкой на Укроборонпром сообщает ТАСС. Уточняется, что самолет сгорел. Самолет существовал в единственном экземпляре и являлся флагманам украинской авиации.

Аэродром Гостомель входит в состав авиакомплекса ГК «Антонов», этому концерну принадлежал погибший самолет. Машина была построена в 1988 году в ходе создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». В том же году транспортник совершил свой первый полет. После распада СССР Ан-225 перешел в собственность Украины.

Вплоть до последнего времени самолет регулярно эксплуатировался украинской компанией Antonov Airlines. В 2016 году украинское госпредприятие «Антонов» и китайская компания China Airspace заключила договор о совместной постройке еще одного такого самолета в модернизированном варианте, а также о лицензионной сборке Ан-225 в Китае. Но до настоящего момента самый большой в мире транспортный самолет оставался единственным в своем роде.

За все время «Мрия» совершила более 200 грузовых рейсов. В частности, в апреле 2020 года «Мрия» доставила из Китая в Германию (г. Лейпциг) восемь миллионов медицинских масок, а в Украину — 103 тонны различных медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. По предварительным подсчетам, воссоздание самолета обойдется в сумму около 3 млрд долларов и займет около пяти лет.

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Фото: EPA / Sergey Dolzhenko / ТАСС