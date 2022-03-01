Chery приостановила отгрузки дилерам

В компании пытаются уточнить цены на свою продукцию.

Дистрибьютор китайских автомобилей Chery и Exceed — компания «Чери Автомобили Рус» сообщила, что продолжает работать в штатном режиме и цены пока не пересматривала.

Однако до уточнения закупочных цен закупки дилерами временно остановлены.

«Пересмотра цен на данный момент не было, мы вместе со всем миром наблюдаем за развитием ситуации. Логистические партнеры работают в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, в России компания продает исключительно кроссоверы, сейчас это четыре модели — Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro.

Премиальная марка компании CheryExeed была переименована в Exeed и на сегодняшний день представлена моделями TXL и VX.

В феврале стартовали продажи обновленного Chery Tiggo 8.



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