В Renault рассказали о профессии колориста

У каждого бренда свой стиль, свой уникальный визуальный язык. Специалист из Renault рассказал, как в его компании рождается цвет.

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Рафаэль пришел в Renault Design 21 год назад. Сначала он работал автомаляром, а потом стал специалистом по подбору цветовых решений. У него есть собственная лаборатория в штаб-квартире Renault Design недалеко от Парижа, где он экспериментирует с разными пигментами, а также три покрасочных камеры для проверки новых сочетаний.

«Это напоминает кулинарный рецепт... только вам не нужно пробовать готовый продукт на вкус. Сколько блеска добавить? Добрую горсть или совсем чуть-чуть? Какие цвета хорошо смешиваются друг с другом? Использовать оксиды алюминия или лак? Цель всегда одна — создать что-то новое и гармоничное», — говорит он о своей работе.

Магия цвета

С помощью смолы Рафаэль может менять финишную отделку от матовой до полуглянцевой. Среди последних оригинальных идей Рафаэля — Glass Flakes, ингредиент из стеклянного микробисера, который при добавлении в базовую смесь или лак отражает свет.

В среднем, каждая модель Renault имеет семь оттенков, и на этапе их создания тщательно продумываются особенности: контраст, глубина металлического отлива и многое другое. При помощи оксидов алюминия, перламутра и базовых пигментов, которые образуют итоговый тон, специалист может создать все цвета радуги.

Колорист предлагает новые идеи, из которых дизайнер выберет подходящую для производства. Результат редко получается сразу, иногда для создания нужного тона уходит до восьми лет общения с дизайнером, постоянных корректировок, доработок.

Важно не просто придумать цвет, но и подходящее к нему название. Так, очень удачен Zanzibar Blue, впервые появившийся на модели Arkana, — навевает мысли о путешествии: белом песке, воде и темно-синем небе над головой.

Черно-белый мир

Рафаэлю хочется видеть больше ярких цветов на дорогах, он стремится создавать насыщенные и живые оттенки. Чем меньше черного, белого и серого — тем лучше. Увы, сегодня мир стремится к однообразию: 81% автомобилей во всем мире белые (38%), черные (19%) или серые (15%). Они относительно дешевые в производстве — это нравится производителям, они немаркие (практичные), не привлекают особого внимания — это нравится покупателям.

Шоу-кар Renault Kiger, предназначенный для индийского рынка, в уникальном цвете Aurora Borealis, который выглядит по-разному в зависимости от освещенности и угла взгляда. Сочетание сине-пурпурных и неоново-зеленых акцентов.

Сложность работы колориста в том, чтобы создавать что-то интересное, при этом доступное и легкое в повторении. Новый цвет должен нравиться максимальному числу людей, но и о цене забывать нельзя.

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