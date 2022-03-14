На фильтрах для Logan, Sandero, Solaris и Rio можно сэкономить

Но только на цене - качество останется на должном уровне.

Материалы по теме Новые салонные фильтры для Kia и Hyundai уже в продаже

Чтобы эффективно сжигать бензин до последней капельки смеси, двигателю необходимо «дышать», причем свободно и самым чистым воздухом. Поэтому важность воздушного фильтра сложно переоценить.

Воздух сквозь мембрану фильтра должен проходить свободно даже в сырую погоду. При этом фильтр должен задерживать всю парящую над дорогой пыль и сажу, которые, проникнув в двигатель, могут ускорить износ деталей. Для этого важно, чтобы края фильтра плотно прилегали к кожуху, куда он устанавливается. Иначе пыль полетит через продухи.

Для того чтобы двигатель автомобиля прослужил дольше, а отдача от него была выше, воздушный фильтр рекомендуется менять по возможности чаще. Но стоимость качественных фильтров нередко кусается. Покупать же дешевые фильтры многие автомобилисты не рискуют, опасаясь, что они не справятся со своей задачей. Как же найти золотую середину?

Эксперты «За рулем» протестировали немало воздушных фильтров и определили, сколько должен стоить воздушный фильтр, например, для Renault Logan и Sandero, а также для Hyundai Solaris и Kia Rio — 324 и 385 рублей соответственно. Именно столько стоят фильтры «За рулем». При такой цене автомобилисты могут позволить себе менять их два раза в год, давая возможность двигателям «дышать» свободно.

Фото: «За рулем»