Корабль со сгоревшими машинами VW затонул

Не считая стоимости самого корабля, ущерб составил более 400 млн долларов.

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Судно Felicity Ace с почти 4000 автомобилей концерна Volkswagen затонуло во время буксировки его в безопасную гавань. Произошло это примерно в 220 морских милях от побережья португальских Азорских островов примерно в 9 часов утра по местному времени. Причиной тому стали плохая погода и повреждения корабля, полученные в результате пожара. Сообщений о загрязнении нефтью на месте затопления не поступало.

В результате пожара было уничтожено 3965 автомобилей VW, Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini на сумму около 401 млн долларов.

Все члены экипажа в настоящее время находятся в безопасности в отеле на Азорских островах.

Недавно сгорел и склад компании Skoda, входящей в концерн Volkswagen AG.

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Фото: YouTube