УАЗ поднял цены, но подорожание пока плановое — журнал За рулем

УАЗ поднял цены, но подорожание пока плановое

Ульяновский автозавод с 1 марта пересмотрел прайс-листы на свои автомобили. В среднем, машины 2022 года выпуска «прибавили» 2-4%.

Материалы по теме
АВТОВАЗ резко поднял цены на все модели

Актуальные рекомендованные розничные цены (РРЦ) на машины 2022 г.в. выглядят так:

  • Хантер — от 1 077 000 рублей, было 1 047 000 рублей (+30 тыс.)
  • Патриот — от 1 199 000 рублей, было 1 164 000 рублей (+35 тыс.)
  • Пикап — от 1 224 000 рублей, было 1 189 000 рублей (+35 тыс.).
  • Семейство СГР («Буханка» и модификации) — от 1 027 000 рублей, было 1 005 000 рублей (+22 тыс.).

Материалы по теме
Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Цены (РРЦ) на машины 2021 г. в. остались без изменений.

В пресс-службе производителя корреспонденту «За рулем» ответили, что это актуальные цены с учетом запланированного с 1 марта повышения, решение о котором принималось еще до событий на Украине.

По поводу дальнейшего повышения цен в связи с волатильностью рубля в пресс-службе УАЗа ответили следующее:

— В столь непредсказуемой экономической обстановке, как сейчас, мы не готовы выходить с повышением цен, иначе оно будет как у коллег по цеху — 20% плюс. Следим за стабилизацией ситуации, чтобы взвешенно подойти к дальнейшей ценовой стратегии.

Отметим, что мы привели лишь РРЦ, дилеры, пользуясь моментом, продают машины гораздо дороже. Например, в Омске автосалоны УАЗ подняли цены на модель «Патриот» настолько, что за люксовую версию просят теперь 3,4 млн рублей (при рекомендованной 1,7 млн рублей), сообщает nashgorod.ru

В январе этого года в России было реализовано (согласно АЕБ) 1325 автомобилей данной марки, это на 2% больше, чем в январе прошлого года.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Новый внедорожник Isuzu Mu-Х: первый (жесткий!) тест
Штраф за +10 км/ч — еще одна попытка залезть в карман водителю
Renault Duster после 30 000 км: все проблемы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров539
Оцените материал
0:0
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: