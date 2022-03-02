УАЗ поднял цены, но подорожание пока плановое

Актуальные рекомендованные розничные цены (РРЦ) на машины 2022 г.в. выглядят так:
- Хантер — от 1 077 000 рублей, было 1 047 000 рублей (+30 тыс.)
- Патриот — от 1 199 000 рублей, было 1 164 000 рублей (+35 тыс.)
- Пикап — от 1 224 000 рублей, было 1 189 000 рублей (+35 тыс.).
- Семейство СГР («Буханка» и модификации) — от 1 027 000 рублей, было 1 005 000 рублей (+22 тыс.).
Цены (РРЦ) на машины 2021 г. в. остались без изменений.
В пресс-службе производителя корреспонденту «За рулем» ответили, что это актуальные цены с учетом запланированного с 1 марта повышения, решение о котором принималось еще до событий на Украине.
По поводу дальнейшего повышения цен в связи с волатильностью рубля в пресс-службе УАЗа ответили следующее:
— В столь непредсказуемой экономической обстановке, как сейчас, мы не готовы выходить с повышением цен, иначе оно будет как у коллег по цеху — 20% плюс. Следим за стабилизацией ситуации, чтобы взвешенно подойти к дальнейшей ценовой стратегии.
Отметим, что мы привели лишь РРЦ, дилеры, пользуясь моментом, продают машины гораздо дороже. Например, в Омске автосалоны УАЗ подняли цены на модель «Патриот» настолько, что за люксовую версию просят теперь 3,4 млн рублей (при рекомендованной 1,7 млн рублей), сообщает nashgorod.ru
В январе этого года в России было реализовано (согласно АЕБ) 1325 автомобилей данной марки, это на 2% больше, чем в январе прошлого года.
- Недавно показали УАЗ с электромотором и запасом хода 300 км.
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