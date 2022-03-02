КАМАЗ корректирует производство из-за остановки поставок комплектующих из Европы — журнал За рулем

КАМАЗ корректирует производство из-за остановки поставок комплектующих из Европы

Компания сориентирует производство на грузовики традиционного модельного ряда третьего поколения (К3).

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КАМАЗ не собирается останавливаться из-за прекращения поставок из Европы, на которые завязана компания.

«Определенные стабилизирующие меры нами были предприняты заранее: прежде всего, был сформирован четкий заказ поставок на март. Это позволит до середины месяца придерживаться регламента работы, определенного трехмесячным планированием, и сейчас мы формируем заказ до июня, одновременно прорабатывая вопросы поставок и локализации комплектующих для каждого модельного ряда», — приводит «Интерфакс» слова первого заместителя гендиректора компании Юрия Герасимова на выступлении перед работниками предприятия.

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До сих пор предприятие производило грузовики сразу трех поколений: К3, К4 и К5. Теперь основную массу составят грузовики поколения К3 класса Евро-5. В части производства поколения К5 будет произведен учет всех комплектующих, которые есть и которые уже в пути — картина по ним довольно хорошая. В перспективе компания собирается совершить мощный рывок по локализации К5. Для поколения К4 текущий год и так должен был стать последним, согласно стратегии развития компании.

Топ-менеджер пояснил, что со второй половины марта автогигант будет собирать 180 грузовиков измененного модельного ряда в сутки.

Напомним, ключевыми акционерами КАМАЗа являются госкорпорация «Ростех» (47,1%), попавшая в санкционные списки Великобритании, ООО «Автоинвест» (23,54%) и немецкая Daimler AG (15%), которая после введения санкций сообщила о приостановке сотрудничества с российским автопроизводителем.

  • Daimler Truck в понедельник заявила, что заморозит свою деятельность в России, в том числе сотрудничество с российским производителем грузовой техники КАМАЗ.
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Фото: Игорь Генералов/ТАСС

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