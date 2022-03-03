УАЗ скрыл цены на официальном сайте

Прайсы остались всего у пары модификаций двух моделей, да и то это лишь стоимость начальной комплектации. Хотите больше информации? Свяжитесь с дилером.

Материалы по теме УАЗ поднял цены, но подорожание пока плановое

На официальном сайте Ульяновского автозавода больше нельзя узнать рекомендованные розничные цены (РРЦ) на продукцию производителя. Это случилось сразу после того, как производитель поднял цены. Напомним, плановое повышение на весь модельный ряд внедорожников случилось 1 марта, машины 2022 года выпуска подорожали 2–4%. Однако на момент написания заметки прайсы скрыты.

Единственные модификации, по которым есть хоть какой-то ориентир — это «цена от» для оснащенных автоматическими КП вариантов Патриота и Пикапа: соответственно, от 1 405 000 и от 1 495 000 рублей. А в целом по всем моделям посетитель сайта может лишь посмотреть технические характеристики, сконфигурировать комплектацию и... нажать кнопку «связаться с дилером».

Цен нет даже в разделе «Авто в наличии» — это машины, стоящие в конкретных автосалонах. Тут можно лишь «оставить заявку». Как сообщает источник «За рулем», на УАЗе цены скрыты со 2 марта и «до стабилизации ситуации». Также источник замечает, что еще одного повышения цен завод пока не планирует, но не имеет возможности «повлиять на дилеров, которые сами знаете что творят».

На днях в соцсетях получили распространение фотографии из российских автосалонов различных производителей, где цены на выставленные автомобили в разы превышают рекомендованные.

А вот АВТОВАЗ официально поднял цены на свои автомобили, причем значительно.

«За рулем» можно смотреть в YouTube.

Фото: Егор Алеев / ТАСС, скриншот с официального сайта УАЗ