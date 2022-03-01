АВТОВАЗ резко поднял цены на все модели

С сегодняшнего дня обновилась рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей Lada. В среднем по всему модельному ряду бренда прибавка составила примерно на 147 тыс. рублей (+15,4%), сообщает портал Лада.Онлайн.
В предыдущий раз о повышении цен объявляли совсем недавно, в январе. Но нынешний рост цен рекордный за всю историю марки, хотя сейчас пересмотром прайс-листов занимаются практически все бренды, представленные на российском рынке. Корректировка связана со многими факторами, в том числе волатильностью курса валют.
Приведем некоторые актуальные цены:
- Niva Travel — от 1 003 900 (+14%; было 879 900 рублей)
- Granta седан — от 684 900 (+14%; было 598 900 рублей)
- Granta лифтбек — от 706 900 (+14%: было 620 900 рублей)
- Lada 4x4 3 дв.(Legend) — от 776 900 (+9%; было 713 900 рублей)
- XRAY — от 1 000 900 (+21%; было 826 900 рублей)
- Vesta седан — от 1 032 900 (+ 20%; было 862 900 рублей)
- Largus универсал — от 1 076 900 (30%; было 829 900 рублей);
- Largus фургон — от 1 084 900 (+30%; было 837 900 рублей).
Наибольшая динамика подорожания отмечена у моделей Largus FL универсал и фургон: — +30% и +25% соответственно, прибавка составила 247 тыс. рублей и XRAY Cross: +25%, прибавка составила 230 тыс. рублей.
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