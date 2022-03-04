Автомобили в России стали «неподъемными»

Обвал рубля и прекращение поставок новой техники вынуждают дилеров экстренно переписывать ценники.

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Теперь даже за бюджетные модели просят почти по два миллиона рублей, и пока это только начало. В перспективе дилеры ждут пустых залов, показал опрос, проведенный РИА Новости. Volkswagen, Audi, General Motors, Citroen, Mercedes-Benz, Skoda, Jaguar, Land Rover, Porsche, Peugeot, BMW, Volvo, Toyota прекратили поставки и остановили местное производство, у кого оно было в России. После сообщений автокомпаний цены в салонах взлетели еще на 30–50%, но машин все меньше, поэтому это еще не предел повышения.

В московском автосалоне «Автогермеc KIA» рассказали агентству, что ажиотажный спрос был в конце февраля, люди расхватывали машины. Сейчас все стоящие в салоне машины забронированы. Новых поставок не ждут. Купить по старой цене можно, только если кто-то откажется от заказа.

У официального дилера Hyundai «Марс-Моторс» бюджетный и востребованный автомобиль Hyundai Solaris можно еще купить за 1,7 миллиона, но только сейчас и только за наличные. Последняя Hyundai Сreta ушла за 2,1 миллиона, еще осенью такая же машина стоила 1,2–1,3 миллиона, к концу года с учетом дилерских «допов» — полтора.

В «Аарон-Авто» (дилер Peugeot и Citroen) рекомендованная розничная цена Peugeot 2008 с механикой в «базе» — 2,2 миллиона, но отдадут дороже трех миллионов. Дилеры опасаются, что очень скоро предложить покупателям будет совсем нечего. Поэтому цели распродать всё у дилеров нет, они пытаются, наоборот, растянуть, чтобы люди хотя бы могли прийти, посмотреть и выбрать комплектацию. Чтобы жизнь автосалонов не останавливалась.

Того, что есть на складах или проходит таможню, хватит максимум на месяц-полтора. В ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что граница с Китаем открыта, однако отказ крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию может повлиять и на них. Машины стали еще менее доступными в связи c повышением ключевой ставки ЦБ: желающих брать автокредиты по 20% «плюс» немного.

В перспективе рынок способен переориентироваться на отечественные, корейские и китайские авто. Китайских брендов существенно прибавится (мы не обо всех еще знаем), на рынок могут зайти автоконцерны из Индии, например Mahindra, полагают специалисты.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС