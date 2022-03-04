Компания Лукойл выступила с заявлением о прекращении конфликта

Совет директоров выразил озабоченность событиями на Украине и сочувствие всем, кого они коснулись.

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Совет директоров ПАО «Лукойл» обратился к акционерам, сотрудникам и своим клиентам. Обращение на официальном сайте компании было размещено 3 марта. Публикуем текст этого обращения полностью.

Уважаемые акционеры, сотрудники и клиенты ПАО «Лукойл»! Совет директоров выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.



Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами. Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию — обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира.



Лукойл в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей.

Лукойл — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В 2018 году Лукойл возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes, а в 2020 году, по версии того же издания, вошла в сотню (99-е место) крупнейших компаний мира.

Военная спецоперация России на Украине привела к смятению на рынке нефти — это приводит к подорожанию и дефициту топлива на мировом рынке.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС