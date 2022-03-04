Компания Лукойл выступила с заявлением о прекращении конфликта

Совет директоров ПАО «Лукойл» обратился к акционерам, сотрудникам и своим клиентам. Обращение на официальном сайте компании было размещено 3 марта. Публикуем текст этого обращения полностью.
Уважаемые акционеры, сотрудники и клиенты ПАО «Лукойл»! Совет директоров выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.
Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами. Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию — обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира.
Лукойл в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей.
Материалы по темеТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!
Лукойл — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В 2018 году Лукойл возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes, а в 2020 году, по версии того же издания, вошла в сотню (99-е место) крупнейших компаний мира.
- Военная спецоперация России на Украине привела к смятению на рынке нефти — это приводит к подорожанию и дефициту топлива на мировом рынке.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС