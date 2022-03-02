Из-за санкций цена нефти растет без остановки

Объемы добычи нефти не растут, что влияет на цены на иностранных заправках — появился дефицит топлива на мировом рынке.

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Военная спецоперация России на Украине привела к смятению на рынке нефти. Сегодня цена на нефть Brent превысила 110 долларов за баррель впервые с августа 2014 года. Рост стоимости исчисляется десятком процентов.

Это, например, привело к тому, что в США один литр бензина стоит в среднем уже 72,5 рубля (3,6 доллара за галлон (4,55 литра), что больше на 1 доллар, чем год назад), а дизельное топливо — 81,7 рубля за литр (4 доллара за галлон). В Великобритании средняя цена бензина составляет 151,25 пенсов за 1 литр, а дизельного топлива — 154,72 пенсов за литр (222 и 228 рублей за 1 литр соответственно).

Члены Международного энергетического агентства (МЭА) открыли запасы нефти, чтобы стабилизировать рынок. Но выделенных 60 миллионов баррелей оказалось недостаточно. По сути, это меньше, чем обычно тратится в мире за один день.

В настоящее время страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК (ОПЕК+), не увеличивают объемы добычи нефти.

До сих пор санкции против России не касались экспорта нефти. Однако такие компании, как BP и Shell, уже разорвали связи с российскими предприятиями. Доставка нефти также становится все проблематичнее, отмечает Reuters, — Великобритания закрыла свои морские порты для российских судов, а финансовые санкции привели к проблемам с платежами.

Напомним, что сегодня должно состояться плановое ежемесячное заседание стран, входящих в ОПЕК.

Сколько зарабатывают на топливе российские АЗС? Ответ вы найдете здесь.

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