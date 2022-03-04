Болид Шумахера выставлен на продажу

На этом Ferrari F300 F1 Шумахер соревновался с Микой Хаккиненом на чемпионате мира Формулы-1 в 1998 году.

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В истории Формулы-1 было много удивительных эпох. То, во что превратилась эта гонка сегодня, не нравится многим экспертам (в частности, Джереми Кларксону, жесткое видеовысказывание которого вы легко найдете в интернете) и поклонникам автоспорта. Тем ценнее выставляемые на продажу старые болиды. Например, этот автомобиль Михаэля Шумахера с двигателем V10.

Именно этот F300 вывел Шумахера на второе место в Гран-при Люксембурга 1998 года, проходившего на Нюрбургринге. Поклонники F1 помнят, что Шумахер занял поул-позицию в квалификации этой гонки, сразившись с Микой Хаккиненом, который был третьим в квалификации. Хаккинен одержал победу, одержав верх в настоящей битве, которых больше в Формуле-1 уже не происходит.

F300 оснащен 3-литровым двигателем V10 от Ferrari 047D, развивающим мощность около 800 лошадиных сил при 17 000 об/мин. Этот мотор стал основой будущих побед Ferrari и Шумахера в Формуле-1 в первой половине 2000-х годов. Шумахер выиграл пять чемпионатов подряд — с 2000 по 2004 годы, а затем занял третье место в 2005 году. В 2006 году Формула-1 перешла на 2,4-литровые двигатели V8.

Сегодня болиды Формулы-1 оснащаются 1,6-литровыми 6-цилиндровыми турбированными моторами, а правила гонок не допускают многих захватывающих приемов борьбы.

Фото: dupontregistry.com