Сериал про КАМАЗ-мастер продлен на второй сезон

Первый сезон вышел на экраны в феврале 2021 года, так что возможно, что ждать осталось совсем немного.

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У российского сериала «Мастер» будет второй сезон — об этом стало известно из официального видео кинокомпании Art Pictures, занимавшейся производством многосерийной ленты с самого начала. В опубликованном ролике создатели сериала рассказывают о работе съемочной группы. В частности, оператор-постановщик проекта Вячеслав Лисневский раскрывает многие аспекты процесса съемок.

«Проект „Мастер“ — это возможность попасть в мою детскую мечту, где я видел эти грузовики, но никогда не подумал бы, что я окажусь рядом с пилотами, чемпионами, абсолютными лидерами в ралли-рейдах на сегодняшний день. У нас есть возможность забраться в этот мир, выбрать самое интересное и перенести это на экран, чтобы рассказать зрителю что-то новое. Я сейчас даже не беру экшен-проекты, готовлюсь ко второму сезону», — заявил Лисневский.

Первый сезон «Мастера» вышел на экраны в феврале 2021 года. Как рассказывал Владимир Чагин, руководитель заводской спортивной команды КАМАЗ-мастер, в основу сценария легли реальные истории, произошедшие в команде в разные годы. В первом сезоне было восемь серий, рассказывавших о внутренней кухне гонщиков, подготовке к ралли-рейдам и многом другом. Дата выхода второго сезона пока не называется.

В январе 2022 года команда КАМАЗ-мастер в 19-й раз в истории победила на ралли-рейде Dakar, заняв четыре первых места. На первых двух местах расположились гонщики на новых грузовиках с кабиной К5.

Кстати, у серийных тягачей с такой кабиной скоро появится Hi-Tech версия.

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Фото: КАМАЗ

Видео: YouTube / Art Pictures