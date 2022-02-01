У нового тягача КАМАЗ появилась версия Hi-Tech — журнал За рулем

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У нового тягача КАМАЗ появилась версия Hi-Tech

Теперь у КАМАЗ-54901 будет вариант с двигателем, работающим на СПГ, сжиженном природном газе.

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В Набережных Челнах приступили к тестам КАМАЗ-54901 с двигателем в газовом исполнении. Это шестицилиндровый мотор КАМАЗ-950.10 мощностью 450 л. с., соответствующий нормам Евро-6. Движок отличается сниженной степенью сжатия, оригинальной цилиндропоршневой группой и доработанной под свечи зажигания головкой блока цилиндров. Вместо дизельной топливной аппаратуры — система подачи природного газа и зажигания.

Как известно, двигатель на новых машинах поколения К5 идет в паре с 12-ступенчатой АКП ZF Traxon с гидравлическим трансмиссионным замедлителем. В газовой версии у машины два криобака по 530 литров каждый. Заявленный пробег на одной заправке — около 1500 км! КАМАЗ-54901 на СПГ на предприятии называют Hi-Tech-версией.

У нового тягача КАМАЗ появилась версия Hi-TechВыпуск КАМАЗ-54901 на СПГ предприятие анонсировало еще в середине 2020 года
Выпуск КАМАЗ-54901 на СПГ предприятие анонсировало еще в середине 2020 года

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Оснащение планируется под стать бензиновому собрату: мягкая панель приборов, кнопочный стояночный тормоз, подрулевые переключатели нового дизайна, улучшенная эргономика, адаптивный круиз-контроль системы ADAS (Advanced Driver Assistance System).

Как сообщает пресс-служба, сейчас собрано пять образцов под разные испытательские нужды: отстройки системы ADAS и системы управления коробкой передач, работы по двигателю и электронным компонентам, а также под проведение сертификационных работ.

Испытания и сертификацию планируют завершить к концу лета, а в конце третьего или начале четвертого квартала 2022 года — запустить серийное производство. Этой модификацией планируется покрыть растущий спрос на газовую технику, в том числе и на европейском рынке.

Фото: КАМАЗ

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