Россияне стали чаще ремонтировать машины в долг — журнал За рулем

Россияне стали чаще ремонтировать машины в долг

Всего за неделю количество микрозаймов на ремонт автомобилей увеличилось в полтора раза.

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Эти деньги пошли на обслуживание и ремонт, а также запчасти для автомобилей. В 2021 году на ремонт машин тратилось 7,7% от общего числа выдач, а с 24 февраля по 2 марта 2022 года процент вырос до 11,3%, подсчитали аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir, изучив данные более 100 тысяч микрозаймов.

Предположительно, займы понадобились автомобилистам из-за того, что цены на запчасти и ремонт резко выросли. Виной тому санкции — BMW, Ford, Volkswagen, General Motors, Mazda и Honda, опасаясь последствий, предпочли оставить своих клиентов ни с чем и остановить поставки в Россию.

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Также Webbankir привел топ-5 целей, на которые берутся микрозаймы сегодня:

  1. Текущие бытовые расходы — 35,5%.
  2. Крупные покупки (бытовая техника и электроника, мебель и т.п.) — 19,9%.
  3. Ремонт и запчасти для автомобилей — 11,3%.
  4. Ремонт квартиры или дома — 10,3%.
  5. Лечение — 6%.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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