США сократит импорт российской нефти

Эксперты предупреждают — этот шаг только повысит цены на топливо и ускорит инфляцию.

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Администрация Байдена планирует сократить импорт российской нефти в США, но так, чтобы минимизировать последствия на мировом рынке и на топливном рынке своей страны.

«Мы ищем способы сократить импорт российской нефти, а также убедиться, что мы обеспечим глобальные потребности в поставках», — заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что это обсуждается с законодателями.

Сенаторы США Джо Манчин и Лиза Мурковски в четверг предложили двухпартийный закон о запрете импорта российских энергоносителей, назвав его актом противодействия России.

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного в пятницу, большинство американцев считает, что Соединенным Штатам следует прекратить покупать российскую нефть. Около 80% американцев, в том числе подавляющее большинство республиканцев и демократов, поддерживают эту меру.

Тем не менее, Белый дом действует осторожно, опасаясь резкого скачка цен на бензин, который усилит и без того небывалую инфляцию.

Америка, безусловно, является самым крупным потребителем бензина в мире. Здесь много автомобилей и дорог, а во многие уголки добраться можно только на автомобиле. Поэтому цены на топливо в этой стране — вопрос внутренней политики.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2021 году Соединенные Штаты импортировали из России в среднем более 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов ежемесячно — это около 8% импорта. Экономический советник Белого дома Сесилия Роуз отметила, что Соединенные Штаты импортируют не так уж много российской нефти.

Что касается стоимости топлива на АЗС Соединенных Штатов, то она резко подскочила вместе с вводом санкций против России.

Сколько зарабатывают российские АЗС на продаже топлива? Ответ вы найдете здесь.

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Фото: Natalya Letunova / Unsplash